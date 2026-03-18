モデルでタレントの「めるる」こと生見愛瑠が自身が出演した映画「君が最後に遺した歌」のオフショットを公開した。１８日までに自身のインスタグラムを更新し、「君が最後に遺した歌公開まで後２日！！オフショット！この日は撮影初日でいきなり歌を口ずさむシーンがありとても緊張な一日でした。懐かしい...緊張のせいか椅子の背もたれに手を回してますね」とつづった。この投稿に対してファンからは「オフショットあり