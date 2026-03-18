吉澤嘉代子が、5年ぶり6枚目となるフルアルバム『幽霊家族』を本日リリースした。また、リード曲「ほおづき」のMVも公開された。『幽霊家族』は”家族”や”記憶”をテーマにした作品で、TVアニメ『誰ソ彼ホテル』オープニング主題歌の「たそかれ」、『第75回全国植樹祭』大会テーマソング「メモリー」、NHK夜ドラ『いつか、無重力の宙で』主題歌「うさぎのひかり」に加え先行配信されている「おとうと」を含む全12曲を収録してい