「M字開脚」で一世を風靡（ふうび）し、「インリン・オブ・ジョイトイ」名義で活躍したタレントのインリンが18日までに、自身のインスタグラムを更新し、子ども3人が同じ日に卒業式を迎えたことを報告した。 【写真】4月から日本留学する高身長のイケメン長男君と2ショまるで恋人のよう♡ 「卒業式へ長男が中学校、そして双子が小学校を卒業しました」と濃いグレーのノーカラーのパンツスー