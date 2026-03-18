『Campus Award 2026』の授賞式が都内で開催。野月まひる（20）がグランプリ、松井ひな（20）が準グランプリに輝いた。【集合ショット】美しい…！真っ白なドレス姿で登場したグランプリら野月は昨年も出場したが準グランプリだった。リベンジのために今年も出場し、見事にグランプリに輝いた。プレゼンターの実熊瑠琉から名前を呼ばれ、ティアラを着けられると涙があふれた。野月は「感謝の気持ちでいっぱいです。グランプリ