5回無失点と好投した巨人・田中将＝東京ドーム苦しんだここ数年とはひと味違う。巨人の田中将は今年最長の5回を投げ、1安打無失点の快投。オープン戦は3試合、計10回を投げて無失点で「とにかくゼロで帰ってくることができて良かった。本当に順調にきている」と涼しげに言った。思い通りに球を操り、巧みな投球術が光った。一回は先頭打者を四球で出塁させたのは反省点だが、内野ゴロ三つで後続を断つ。「自分の持ち味ではある