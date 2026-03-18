原子力発電所など核燃料物質を扱う施設へのドローンの侵入を防ぐため、原子力規制委員会は１８日、ドローンの飛来を早期に検知する機器の設置を事業者に義務付ける方針を決めた。警察などに迅速に通報し、飛行を妨害する電波などで被害を防ぐ体制を構築する。海外ではドローンが原子力施設への攻撃に使われた事例があり、警察庁や規制委が対策を協議していた。この日の定例会合で、原子炉等規制法施行規則の改正案が了承された