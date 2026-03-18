高市首相は18日夜、アメリカへの出発を前に首相公邸で取材に応じた。日米首脳会談で主要議題の一つとなる中東情勢について高市首相は、「何より重要なことは、事態の早期沈静化を図りエネルギー安全保障を含む中東地域の平和と安定に向けて取り組むことだ」と述べたうえで、「我が国の立場や考えを踏まえしっかり議論したい」と強調した。また、「日本の外交の柱である『FOIP＝自由で開かれたインド太平洋』にしっかり日米でコミッ