明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドWEST第7節が18日に行われ、ヴィッセル神戸とガンバ大阪が対戦した。新たな外国人指揮官のもとでまずまずの序盤戦を過ごしている両チームによる関西対決。ミヒャエル・スキッベ監督を招へいした神戸はAFCチャンピオンズリーグエリートでベスト8に駒を進めたほか、百年構想リーグでは勝ち点「11」を獲得しており、1試合未消化ながらWESTの首位に立つ。一方、イェンス・ウィッシング