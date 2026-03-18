J１百年構想リーグの開幕戦はPK戦負けで黒星発進だった鹿島。だが、その後は白星を重ね続け、３月18日に地域リーグラウンド（EAST）第７節で町田と国立で相まみえた。開始５分に松村優太のアシストで鈴木優磨が先制点を奪取。44分にはハイプレスで相手のミスを誘い、最後は三竿健斗がフィニッシュ。２点リードで試合を折り返す。 迎えた後半、75分に小川諒也がネットを揺らすも、オフサイドの判定で得点は無効に。それ