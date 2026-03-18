ボルシアMGに所属する日本代表FW町野修斗がオンライン取材に応じ、新天地でのここまでのシーズンを振り返るとともに、FIFAワールドカップ2026への思いを語った。2022年のカタールW杯のメンバーに滑り込んだ町野だったが、本大会では出番なく終了。翌2023年には湘南ベルマーレから2.ブンデスリーガ（ドイツ2部）のホルシュタイン・キールへと完全移籍を果たし、活躍の場をドイツへと移した。履正社高校から横浜F・マリノスへと