ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは３月18日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準決勝で韓国と対戦。４−１で勝利して決勝に進んだ。立ち上がりから相手を圧倒した日本は15分に植木理子のゴールで先制。25分にも、浜野まいかが追加点を挙げる。迎えた後半、75分に熊谷紗希が豪快ヘッド弾で３点差としたものの、その３分後にゴールを許して今大会初失点。それでも81分に途中出場の千葉玲海菜が