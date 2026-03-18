All About ニュース編集部は2026年2月27日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「福田雄一監督作品と出演者」に関するアンケート調査を実施しました。公開間近のSnow Man・目黒蓮さんが主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』を製作するなど、数多くの大ヒット映画を生み出してきた福田雄一監督。熱狂的なファンが多く、これまで作ってきた映画はどれも高い評価を得ています。それでは、「福田雄一監督作で好きな作品」ランキングの結