元乃木坂46で俳優の若月佑美さんは3月17日、自身のInstagramを更新。愛車とのツーリングショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】若月佑美＆愛車の格好いいツーショット「最高に優しい相棒」若月さんは「最高に優しい相棒です。この間、みんなでツーリングに行き漸く！MGにお願いして写真撮ってもらえた」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は愛車であるカワサキのバイクにもたれかかり、ライダージャケットに身を包んだクー