山口県の県立高校の二次募集が18日締め切られ、志願状況が発表されました。県立高校の二次募集の志願状況は全日制が896人の定員に対して88人が志願し、志願倍率は0.10倍となっています。定時制は244人の定員に対して9人が志願しています。 ■全日制 岩国高校文理探究科が9人の定員に対して2人が志願。高森高校普通科が35人の定員に対して7人が志願。岩国工業機械化が4人の定員に対して3人が志願。柳井高校普通科が36人の定員に対