麻酔は、外科的な治療を行う際に痛みや意識をコントロールし、安全に処置を進めるために欠かせないものです。しかし中には「自分は麻酔が効きにくい体質で、過去に痛い思いをした」という方もいらっしゃるかもしれません。麻酔の効き方に個人差はあるのか、分かりやすく解説します。部分的な痛みを遮断する「局所麻酔」と意識を眠らせる「全身麻酔」まず前提として、麻酔には大きく分けて「局所麻酔」と「全身麻酔」の2種類があり