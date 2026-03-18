タレントの中川翔子さんは3月18日、自身のInstagramを更新。双子との離乳食タイムや遊びの様子を披露し、反響を呼んでいます。【写真】中川翔子＆かわいい双子の姿「お顔もハッキリしてますます可愛」中川さんは「毎日の離乳食タイムがしあわせ！いましかないかわいい時間」とつづり、双子との日常を複数枚の写真で投稿。赤ちゃんを抱っこしながら満面の笑みを見せるショットや、カラフルなおもちゃに囲まれて寝転ぶ赤ちゃんの様