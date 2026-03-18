『Campus Award 2026』の授賞式が都内で開催。MCとして森山未唯が参加した。【全身ショット】綺麗すぎる…きらびやかな衣装で登場した森山未唯森山は『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」に3度出演。相棒兼ヒロインのポジションで人気を集めている。森山自身も同コンテストに参加。2021年に4000人の応募の中からファイナリストに選ばれていた。そんな過去を振り返り、森山は「過去にこのステージに立たせていただ