俳優の岩城滉一さんが、自身のYouTubeチャンネルを更新。「ミニクーパー」の内装の張り替えからサブタンクの増設まで、こだわりのカスタムについて、明かしました。 【写真を見る】【 岩城滉一 】 「ミニクーパー。最終カスタムが完成しました」こだわり明かすシートは「内装と同じ色に全部張り替えて、シートヒーターも付けました」岩城滉一さんは「岩城滉一が愛する妻のために購入したミニクーパー。最終カスタムが完成