立憲民主党は１８日、所属参院議員を集めた会合を党本部で開き、中道改革連合の野田佳彦・前共同代表から同党結成の経緯を聞き取った。参加者からは結党時の見通しの甘さなどを問題視する声が相次いだ。会合には立民参院議員約３０人のほか、中道改革の小川代表と階幹事長も参加した。出席者によると、野田氏は「４月以降を想定していた選挙が早まり、複数の選択肢から新党を選んだ」と述べた。その上で衆院選の惨敗や所属議員