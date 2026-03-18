◇明治安田J1百年構想リーグ第7節G大阪2―2（PK5―3）神戸（2026年3月18日ノエスタ）G大阪がPK戦で神戸を下し、西地区首位に返り咲いた。同点の後半38分にカウンターからMF山下諒也が逆転弾。後半アディショナルタイムに追いつかれたが、PK戦では5人全員が成功した。