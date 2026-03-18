松下奈緒主演のフジテレビ系ドラマ「夫に間違いありません」第１１話が１６日に放送された。次回が最終回。朝比聖子（松下奈緒）が夫一樹（安田顕）に保険金の残額を渡す代わりに、脅迫してくる紗春（桜井ユキ）を殺して、どこかに姿を消してほしいと依頼。しかし、紗春が夫の幸雄（今里真）を橋から突き落とした事件や娘希美（磯村アメリ）の虐待痕跡には、なにか裏がありそう。次回の最終回予告…第１話の冒頭で描かれた誰