◆ファーム・リーグ巨人３―７中日（１８日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人２軍は中日に３―７で敗れ連敗。開幕から２勝２敗となった。投手陣は先発の５年目左腕・山田が４回０／３を４安打４失点、４四球と乱れた。イニング途中から登板となった育成４位・河野（愛知学院大）が１回無失点の好救援。その後は現役ドラフトで加入した３番手・松浦が２回無失点、４番手・宮原が１回３失点、５番手・平内が１回無失点だっ