◆ファーム・リーグ巨人３―７中日（１８日・ジャイアンツタウンスタジアム）昨オフの現役ドラフトで加入した巨人の松浦慶斗投手（２２）が１８日、２軍降格後２度目の登板で２回１安打無失点、３奪三振の好投を見せた。６回から３番手で登板。先頭の大島を一ゴロ、続く川上に中前打を許したが、花田を阿部監督直伝のフォークで空振り三振、宇佐見を左飛で無得点。７回も続投し、２つの三振を奪うなど３者凡退に抑えた。「体