◆オープン戦巨人８―０ヤクルト（１８日・東京ドーム）巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝が１８日、阿部監督の教えに一発回答した。６回無死一、二塁で甲斐の代打で登場。田口の外角速球を左中間への痛烈なライナーで適時二塁打とした。試合前の打撃練習では阿部監督から密着指導を受けていた。バットを短く持って打つように言われ、鋭いライナーを連発。「短く持ったらカチンって打てるんだから、その