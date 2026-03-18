オリックスは１８日、小木田敦也投手が群馬県内の病院で右肘骨棘（こっきょく）切除術を受けたと発表した。数日間の入院後、早期復帰を目指してリハビリを行う。小木田は２５年４月に右肘のトミー・ジョン手術を受けてリハビリ中。４年目の昨季は登板がなく、オフに育成選手として契約した。１２月に同箇所の骨片を除去したが、今年１月下旬からノースローが続いていた。一切の不安を取り除くため、再び手術。順調なら６月中に