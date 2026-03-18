１８日、天壇公園の春景色。（北京＝新華社配信／鍾奕）【新華社北京3月18日】中国北京市の天壇公園はこのところ、春の日差しに包まれ、生命の息吹にあふれている。１８日、天壇公園の春景色。（北京＝新華社記者／邢広利）１８日、天壇公園の春景色。（北京＝新華社記者／邢広利）１８日、天壇公園の春景色。（北京＝新華社記者／邢広利）１８日、天壇公園の春景色。（北京＝新華社記者／邢広利）１８