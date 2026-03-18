中国国防部の蔣斌報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京3月18日】中国国防部の蔣斌（しょう・ひん）報道官は18日の記者会見で、中国の国防予算に対する日本の高官の発言に関し、日本の一部の政治家が中国の国防支出や「中国の脅威」を喧伝（けんでん）するのは軍備拡張の野望の口実探しのためだと表明した。蔣氏は次のように述べた。2026年の中国国防予算に関し、われわれは既に具体的な情報を発表して