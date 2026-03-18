「オープン戦、オリックス３ー２広島」（１８日、京セラドーム大阪）オリックスの来日３年目助っ人、アンダーソン・エスピノーザ投手（２８）が今オープン戦初先発し５回２安打１失点。開幕ローテ入りをアピールした。新球チェンジアップも披露し「初回（１失点）は気持ちが浮ついたけど、その後はアジャストできた」と振り返った。この日は自宅でＷＢＣ決勝戦を観戦。母国ベネズエラが初優勝したことに「（同僚の）マチャ