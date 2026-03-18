ソフトバンク戦に先発した中日・中西＝みずほペイペイドーム中日はドラフト1位新人の中西が5回2/3を4安打1失点にまとめ、開幕ローテーション入りへ前進した。田中が一回にソロを放つなど好調を維持。ソフトバンクは徐若熙が5回2/3を1失点、7奪三振と好投。野村が2ランを放った。