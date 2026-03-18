「オープン戦、西武７−５楽天」（１８日、ベルーナドーム）楽天は西武に敗れて、オープン戦３勝８敗となった。先発した新外国人のウレーニャ（前エンゼルスは４回７安打７失点。二回に４安打を集中されて３失点。四回には３長打を浴びて４点を失った。「相手の打線にしっかりとスイングされてしまいました。野手が守っていないところに飛ばす技術も高いと感じました。野球をやっている以上、こういう結果になる日も必ずあ