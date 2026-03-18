トレンド感たっぷりのティーンブランド「Lovetoxic」から、世界中で愛されるモンチッチとのスペシャルコラボが登場♡毎日をもっと楽しくしてくれる、可愛さ満点のアイテムが勢ぞろいしています。学校やお出かけで活躍するアイテムばかりなので、モンチッチファンはもちろん、おしゃれ好きな方にもおすすめのラインナップです♪ 主役級♡アパレルアイテム バックプリント半袖T 価格：4,829円（税込） 大き