楽天とのオープン戦に先発した西武・渡辺＝ベルーナドーム西武は先発陣の一角として期待される渡辺が変化球を効果的に使い、6回2失点にまとめた。西川は1番に入り、2本の長打で2打点と躍動。新戦力のカナリオも3安打2打点と活躍した。楽天は正中堅手を狙う中島が2安打。