「オープン戦、巨人８−０ヤクルト」（１８日、東京ドーム）先発の巨人・田中将が５回を１安打無失点の好投。開幕ローテ入りへ前進した。試合後、阿部監督は田中将の開幕ローテ入りについて「まだちょっと、確約はできないけど、十分入れる内容じゃないかなと思いますね」と、明言こそしなかったが、ベテラン右腕の投球を高く評価した。田中将は立ち上がり先頭の長岡に四球を与えたが、３連続で内野ゴロを打たせて後続を断っ