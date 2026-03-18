さらなる「快適さ」を追求した新型SUVがいよいよ日本に上陸！2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」で実車が先行展示された新型「C5エアクロス」は、8年ぶりの全面刷新を果たし、独自の乗り心地とモダンなデザインを兼ね備えたシトロエンの次世代フラッグシップSUVです。いよいよ2026年春の日本発売に向けて、その全貌が明らかになってきました。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「RAV4」サイズの新型「“5人乗り