「うちは貧乏だから」と言われて育ったのに、実は十分な資産があった。反対に、何不自由なく育ったと思っていたのに、実際は家計が火の車だった……。親の価値観や家計事情を知らされないまま成長した子どもたちは、どのような思いを抱いてきたのでしょうか。『ほしいものは買ってもらえたし、毎年旅行もしていたので裕福だと思っていました。しかし大学進学の話になったとき、「大学へ行かせるお金はないよ」と言われました。進学