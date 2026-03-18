こだわりの「匠の技」を量産化ってどういうこと!?マツダのクルマは、高いデザイン性や独自の考えに基づく走行性能などを追求した結果、ブランドとしてのアイデンティティを確立。そして、このこだわりが根強いファンを生むことになりました。しかし、実はクルマの製造過程においても、品質へのこだわりが追求されています。メディア向けに開催された「マツダ体験会」で、防府工場（山口県防府市）を見学し、そのこだわり