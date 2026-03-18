4月から自転車の違反行為に対して「交通反則通告制度」、いわゆる「青切符」制度が導入されます。これを受け、岡山市内の高校では生徒たちに向けた交通安全教室が開かれました。 【写真を見る】4月から自転車の違反行為に対して「交通反則通告制度」高校では交通安全教室ながらスマホやイヤホンの使用などは違反【岡山】 「運転者としての自覚もっていただきたい」 岡山東警察署が自転車の交通ルールを改めて理解して