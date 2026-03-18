私はユウコ。長男が卒園し、次男が入園した春。リーダータイプの犬飼さんから同窓会の提案がありましたが、園のルールに反していて悩んでいます。ママたちの間ではどんどん同窓会の話が進んでしまっていて、自分の感覚が間違っているのではと不安になりました……。そこで夜、保育士の友人と通話をしながら、この件を相談することにしました。先生の気持ちを理解できる彼女なら、きっとヒントをくれるはずです。友人によると、園か