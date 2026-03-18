◇オープン戦 巨人 8-0 ヤクルト(18日、東京ドーム)ヤクルトに勝利した巨人の阿部慎之助監督が試合後にインタビューに応じ、各選手の調整ぶりに言及しました。まずこの日先発し、5回無失点と好投した田中将大投手については「(開幕ローテは)まだ確定は出来ないけど、十分入れる内容じゃないかなと思います」と好投を高評価。そして本塁打を含む3安打と打撃で目立った活躍をみせたダルベック選手については「いろんなことを試したり