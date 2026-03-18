アーティスト・こっちのけんと(29)が18日、自身のXを更新。第1子が誕生したと報告した。こっちのけんとは「僕たち夫婦に新しい命が誕生いたしました。感謝の気持ちでいっぱいです」と報告。自身が赤ちゃんを抱っこするイラストとともに「寝かしつけが楽しいです。催眠術かけてるみたいです。赤ちゃんおもしろすぎです」と子育ての楽しさを明かしながら、「家族共々色んなことを目指して参ります。温かいお見守りをいただけま