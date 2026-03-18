「オープン戦、オリックス３−２広島」（１８日、京セラドーム大阪）広島がオープン戦１０敗目を喫した。開幕ローテ入りしている先発・岡本は５回４安打３失点。１点リードの二回に先頭から連打を許すと西野に右翼への逆転３ランを被弾した。その後は三、四、五回を三者凡退で封じた。最速は１５１キロを計測し、力強さがあった。打線は初回に秋山と中村奨が出塁し、佐々木の内野ゴロの間に先制した。２点を追う六回にはド