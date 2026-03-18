＜大相撲三月場所＞◇十一日目◇18日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】劇的変化を遂げた「美しい土俵」土俵上で繰り広げられる熱戦、その舞台となる土俵の“劇的な変化”に目ざといファンが注目。「うわ、土俵のひび割れがなくなってる」「美肌になった」「呼出さんいい仕事してる」など驚きと称賛の声が相次いだ。前日十日目の結びの一番、そして弓取り式の際に見られた土俵の痛々しいまでのひび割れが、一夜明けるとまるで