巨人の田中将大投手（３７）が１８日のヤクルトとのオープン戦（東京ドーム）に先発。今季３度目の登板で５回６５球を投げ、１安打無失点、１四球３三振の好投を見せた。初回先頭の長岡に四球を与え、続くサンタナと宮本のゴロの間に走者を三塁まで進ませたものの、４番オスナを１４７キロの直球で投ゴロに仕留めて無失点。２回は二死から岩田に粘られたが、最後は直球で空振り三振を奪い三者凡退。３回は一死走者なしから９