【モデルプレス＝2026/03/18】EBiDANの6人組メインボーカル＆ダンスグループ・Lienel（リエネル）が3月18日、東京・新宿住友ビル 三角広場にて1st EP「Osyan」リリースイベントを開催。4つのサプライズがあった。【写真】超特急弟分のイベントにサプライズ登場した大物◆Lienel、冒頭からサプライズ2イベント冒頭、今回のEPのリード曲であり、氣志團の綾小路翔が手掛けた「羅武が如く〜恋の風林火山〜？」のミュージックビデオをサ