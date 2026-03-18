俳優の吉岡里帆さん（33）が2026年3月16日、自身のインスタグラムを更新。日本アカデミー賞でのドレス姿を披露した。「おめでとうございますを沢山言えた日になりました！」吉岡さんは「日本アカデミー賞」に「今年はプレゼンターで出席させて頂きました」とし、ショートカットの髪でドレス姿のショット7枚を投稿した。「これまでお世話になった方々や大好きな人達と再会して、おめでとうございますを沢山言えた日になりました！」