本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模 3/18（水） EUR/USD 1.1375（5.65億ユーロ） 1.1400（8.32億ユーロ） 1.1450（12.0億ユーロ） 1.1500（8.27億ユーロ） 1.1575（7.84億ユーロ） 1.1600（7.72億ユーロ） 1.1640（5.40億ユーロ） 1.1650（17.0億ユーロ） 1.1700（5.26億ユーロ） USD/JPY 157.00（9.59億ドル） 157.10（5.72億ドル） 157.50（