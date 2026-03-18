21:30 米生産者物価指数（PPI）（2月） 予想0.2%前回0.5%（前月比) 予想3.0%前回2.9%（前年比) 予想0.3%前回0.8%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想3.7%前回3.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比) カナダ国際証券取扱高（1月） 予想N/A前回-55.7億カナダドル 22:45 カナダ中銀政策金利（3月） 予想2.25%前回2.25% 23:00 米耐久財受注（確報値