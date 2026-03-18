◆オープン戦ソフトバンク３―５中日（１８日・みずほペイペイドーム）中日は、緊急出場したカリステがオープン戦１号となる決勝２ランを放つなど、終盤に得点を重ねて、接戦をものにした。初回、２番・田中が左越えソロで先制点を呼び込んだ。２回〜６回はゼロが並んだが、１―１の７回２死二塁。「１番・三塁」でスタメンだった福永に代わって出場したカリステが、中村稔の１３８キロを左翼スタンド中段にたたき込んだ。３