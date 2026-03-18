今週は、里山について考え、理解を深めるテレビ信州「里山WEEK」。18日は、こちら。何の数字だと思いますか？実はこの数字県内77市町村のうち53の市町村で「ある被害」が確認されているという数字なんです。その被害というのが「松くい虫による松枯れ被害」なんです。松枯れの現状と伐採された木の再利用を考えます。北アルプスを望みながら、雄大な自然を満喫できるのは信州人の自慢のひとつ。その一方で、現実を突きつけられる場