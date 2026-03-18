マルチクリエイター・こっちのけんと（２９）が１８日に自身のインスタグラムを更新し、第１子誕生を報告した。「皆さまへ」と書き出し、「僕たち夫婦に新しい命が誕生いたしました」と伝え、赤ちゃんを抱っこするイラストをアップ。「感謝の気持ちでいっぱいです。寝かしつけが楽しいです。催眠術かけてるみたいです。赤ちゃんおもしろすぎです」と育児を楽しんでいる様子。そして「家族共々色んなことを目指して参ります。